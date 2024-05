Die Kreisstraße GZ 20 bei Oberwaldbach ist ab 8. Mai wieder befahrbar

Der neue Radweg entlang der ausgebauten Straße sorgt für mehr Sicherheit zwischen Oberwaldbach, Burtenbach und Jettingen-Scheppach.

Mehr Sicherheit für Auto- und Radfahrer: Seit Juli 2023 wurde die GZ 20 bei Oberwaldbach ausgebaut. In Kürze sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die Strecke wird am 8. Mai 2024 wieder für den Verkehr freigegeben. Für mehr Sicherheit sorgt vor allem der neu gebaute, 0,8 Kilometer lange Geh- und Radweg. So wurde auch das Radwegenetz geschlossen und eine sichere Radwegverbindung zwischen Oberwaldbach, Burtenbach und Jettingen-Scheppach hergestellt.

Die Kreisstraße GZ 20 wurde in den vergangenen Monaten zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2025 und Oberwaldbach ausgebaut. Zunächst wurden außerorts die Wasser- und Kanalleitungen verlegt. Anschließend erfolgte der Ausbau der Kreisstraße sowie der Neubau des Geh- und Radweges auf einer Länge von ca. 0,8 km.

Gesamtkosten für das Straßenbauprojekt belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro, die der Landkreis Günzburg als Straßenbaulastträger der Kreisstraße trägt. Der Freistaat Bayern beteiligt sich mit 65 Prozent an den zuwendungsfähigen Kosten. Der Markt Burtenbach übernimmt mit 70.000 Euro rund die Hälfte der Kosten für den Neubau des Geh- und Radweges. "Gerade der neue Geh- und Radweg sorgt in diesem Bereich für mehr Sicherheit. Der Landkreis Günzburg investiert in seine Infrastruktur und damit in die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger", sagt Landrat Dr. Hans Reichhart. (AZ)

Lesen Sie dazu auch