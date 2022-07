Motorradunfall in Offingen endet mit leichten Verletzungen

Es ist der zweite Motorradunfall im Günzburger Umkreis am Dienstagabend. Beim Zusammenstoß in Offingen hat eine 59-Jährige dem Kradfahrer die Vorfahrt genommen.

Im Landkreis Günzburg hat es vergangenen Dienstag mehrere Motorradfälle gegeben. Unter anderem berichtet die Polizei von einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer am Dienstagabend in Offingen. Wie die Polizei berichtet, war eine 59-Jährige gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Mindelaltheim kommend in Richtung Offingen unterwegs.

Erneut wurde ein Motorradfahrer beim Unfall verletzt

Beim Einfahren in den Kreisverkehr auf Höhe Schnuttenbach soll sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 61 Jahre alten Motorradfahrer übersehen haben. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro, wie die Polizei Burgau mitteilt. (AZ)