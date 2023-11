Vorfahrt missachtet: Unfall im Kreisverkehr

Ein 55-Jähriger übersieht bei Offingen, dass sich bereits ein Auto im Kreisverkehr befindet. Der Zusammenstoß endet mit einem Blechschaden.

Am Donnerstagmorgen hat es bei Offingen in einem Kreisverkehr gescheppert. Gegen 5.20 Uhr wollte laut Polizei ein 55-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Rettenbach in Richtung Offingen fuhr, am Kreisverkehr einfahren. Er missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Fahrzeugs eines 38-Jährigen, das sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)