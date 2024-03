50-jährige Frau aus Rettenbach verbrennt Müll in einer Feuerschale

Aufmerksame Passanten informierten die Polizei über die Tat einer Umweltsünderin: Sie hat Müll verbrannt.

Die Polizei in Burgau wurde am Freitagmittag darüber verständigt, dass jemand in Rettenbach in seinem Garten in Rettenbach Müll verbrennen würde. Wie die Polizei mitteilt, traf eine Streife dort eine 50-jährige Frau an, die in einer Feuerschale verschiedenene Gegenstände aus Holz und Kunststoff verbrannte. Die Frau wurde von den Beamten aufgefordert, dies sofort zu beenden, und erhielt eine Anzeige (AZ)