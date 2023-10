Röfingen

Helmut Motzer ist Ehrenkommandant der Feuerwehr Röfingen

Plus Helmut Motzer ist bereits im Sommer von der Röfinger Wehr zum Ehrenkommandanten ernannt worden. Jetzt erfolgte die Bestätigung durch den Gemeinderat.

Von Peter Wieser

Die Freiwillige Feuerwehr Röfingen hat jetzt offiziell und rückwirkend zum 23. Juli 2023 einen Ehrenkommandanten: Helmut Motzer, seit 43 Jahren aktiv, von 1990 bis zum März dieses Jahres Kommandant und seit 2009 Kreisbrandmeister für den Inspektionsbereich Burgau. Die Ernennung war seinerzeit bereits durch die Wehr selbst und in Absprache mit dem Gemeinderat erfolgt, in der jüngsten Sitzung wurde sie nun einstimmig bestätigt. Bürgermeister Hans Brendle würdigte nicht nur Motzers hervorragende Führungsqualitäten und Fachkenntnisse, sondern vor allem auch sein Engagement in der Jugendausbildung wie auch seine Beteiligung bei der Umstrukturierung des ABC-Dienstes im Landkreis Günzburg.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Röfingen hätten sich mit Motzer in all den Jahren stets in Sicherheit gefühlt, betonte Brendle. Helmut Motzer trat im März nach 33 Jahren als einer der dienstältesten Kommandanten im Landkreis Günzburg zurück, Nachfolger wurde Sebastian Egger. Er habe während dieser Zeit drei Bürgermeister erlebt. Man habe stets geredet und auch wenn einmal etwas weniger Geld zur Verfügung gestanden sei, die Feuerwehr habe immer das erhalten, was sie benötigt habe, so Motzer. Zum Ehrenkommandanten ernannt zu werden, sei eine große Ehre.

