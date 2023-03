Kommandant der Röfinger Feuerwehr tritt nach 33 Jahren ab

Helmut Motzer verabschiedet sich von der Freiwilligen Feuerwehr Röfingen. Seine Aufgabe übernimmt jetzt Sebastian Egger.

Nach 33 Jahren geht bei der Freiwilligen Feuerwehr Röfingen eine Ära zu Ende: Helmut Motzer tritt als Kommandant zurück. Er war einer der dienstältesten Kommandanten im Landkreis Günzburg. Bei der Neuwahl zum Kommandanten wurde Sebastian Egger einstimmig gewählt.

Derzeit weist die Feuerwehr Röfingen 41 Aktive auf, darunter fünf Frauen. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 20 Mitgliedern aus Röfingen und Roßhaupten. Sie gehört damit zu eineder größten im Landkreis Günzburg und feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Der Übungsbetrieb war ab Ende April vergangenen Jahres durch die Lockerungen der Corona-Bestimmungen wieder möglich. Es wurde auch eine Gemeinschaftsübung mit Roßhaupten, Glöttweng und Landensberg abgehalten, sowie auf Anordnung des Landratsamt eine Übung zum Katastrophenschutz. Der Kommandant lobte die hohe Einsatzbereitschaft der aktiven Feuerwehr, sowie das Entgegenkommen Röfinger und angrenzender Firmen, damit die Einsatzkräfte für die Tagesalarmsicherheit gestellt werden können. Für die Feuerwehr wird ein neues Fahrzeug beschafft. Das LF 20 wird von der Regierung Schwaben mit 100.000 Euro bezuschusst.

Die Feuerwehr Röfingen hatte 14 Einsätze

An der Abschlussprüfung für die Modulare Truppmannausbildung nahmen Karina Bayr, Carolin Egger, Sebastian Stanger, Fiona Lehnert, Maximilian Tausend, Andreas Bachmayer, Joachim Maier und Pascal Linhart teil. Den Lehrgang zum Gruppenführer bestand Stefan König. Für die Feuerwehr gab es in dem vergangenen Jahr 14 Einsätze mit 154 Stunden, wovon drei Einsätze außerhalb von Röfingen lagen. Man rückte mit durchschnittlich zwölf Aktiven pro Einsatz aus. Folgende Personen wurden geehrt: Für 25 Jahre Christian Kubina, Martin Kubina und Joachim Maier, für 30 Jahre Bernd Brunner, Christian Kubina wurde die Inspektionsnadel in Silber bei der Dienstversammlung der Kommandanten überreicht.

Erster Bürgermeister Johann Brendle dankte Helmut Motzer für seinen jahrzehntelangen Einsatz als Kommandant. Kreisbrandinspektor Erwin Schneider bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und hofft, dass es mit der Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Sebastian Egger genauso weitergeht. Zum Zweiten Stellvertretenden Kommandanten wurde Stefan König gewählt. Christian Kubina bleibt in seinem Amt als stellvertretender Kommandant. Das Amt der Vertrauensleute übernehmen Philipp Brendle und Andreas Bachmayer. Auf der Mitgliederversammlung wurde Philipp Fluhr zum Ersten und Stefan König zum Zweiten Vorsitzenden gewählt, Anja Gah ist Schriftführerin und Joachim Maier übernimmt das Amt des Kassierers. (AZ)