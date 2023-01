Mann bedroht Mitbewohnerin und Besucher mit Taschenmesser

In einer WG in Röfingen kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen einem 53-Jährigen und einer 56-Jährigen. Dann zückt der Mann ein Taschenmesser.

Der Polizei Burgau wurde am Samstag gegen 16 Uhr eine Bedrohung mit einem Messer in einem Wohnhaus in der Oberen Straße in Röfingen mitgeteilt. Ein 53-jähriger Mann hatte nach ersten Erkenntnissen seine 56-jährige Mitbewohnerin und deren 53-jährigen Besucher mit einem Taschenmesser bedroht. Durch mehrere Streifen konnte der Tatverdächtige überwältigt werden. Der Täter und die Geschädigte leben in einer WG. Unterschiedliche Auffassungen über die Nutzung der Wohnung waren laut Polizei wohl der Auslöser für die Bedrohung. Der Beschuldigte war alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet. (AZ)