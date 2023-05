Roggenburg

06:00 Uhr

Vom Ministrant zum Prediger: Frater Franziskus wird zum Priester geweiht

Am Freitag wird Pater Franziskus aus dem Prämonstratenser Kloster Roggenburg seine Priesterweihe empfangen. Mit Pfarrer Joseph Moosariet bereitet er die Heimatprimiz am 14. Mai in Burtenbach vor.

Von Sandra Kraus

Es wird voll werden am Freitagabend in der Klosterkirche Roggenburg. So voll wie noch nie bei einer Priesterweihe, wenn die Ordensbrüder des Prämonstratenser-Klosters recht behalten sollten. Ihr Mitbruder Frater Franziskus wird von Bischof Bertram Maier zum Priester geweiht. 400 Gäste werden erwartet, die meisten haben sich fest angemeldet. Wie fühlt sich der 32 Jahre alte Frater Franziskus wenige Stunden vor dem Fest?

„Positiv aufgewühlt. Man fragt sich, ob alles klappt, und weiß, dass es eine Lebensentscheidung ist. Mir wird mehr Verantwortung zugesprochen, mehr Amt und Würde, aber auch eine Bürde, die einem aufgetragen wird. Die Priesterweihe ist kein Sakrament, das man auf die leichte Schulter nimmt. Es wird viel von einem erwartet“, sagt Frater Franziskus. Auch wenn am Freitagabend im Rahmen der feierlichen Liturgie aus dem Frater, dem Bruder, ein Pater, ein Ordensgeistlicher wird, möchte Franziskus noch ein ganz normaler Mensch sein. Er will kein Huldigungspater werden, sondern einer zum Anfassen, der auf die Menschen zugeht, ihnen zuhört und mit ihnen spricht, aber auch seinen Glauben authentisch lebt.

