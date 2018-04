Vom Titel träumen, ans Wunder glauben

vor 21 Min.

Absolute Stammspieler in ihren Teams sind der Thannhauser Patrik Merkle (am Ball) und der Reisensburger Niklas Fink. Beide kämpfen um die Aufstiegsplätze – wobei die TSG derzeit die Nase vorn hat.

Thannhausen startet ohne Druck ins Gipfeltreffen. Burgau muss jetzt schnell punkten. Die Spielgemeinschaft Reisensburg-Leinheim sieht noch eine Chance im Aufstiegsrennen

Von Christoph Dizenta

Im Großen und Ganzen zufrieden können die Fußball-Fans in der Region mit einem Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga West sein.

Vor dem 20. Spieltag besitzt Spitzenreiter TSG Thannhausen trotz der Ostermontag-Derbyniederlage gegen den SV Mindelzell weiterhin ein komfortables Polster von fünf Punkten Vorsprung auf den Verfolger SC Altenmünster. Dazu haben die Mindeltaler auch noch ein Spiel weniger absolviert. Und da am Sonntag (Anstoß: 16 Uhr) genau dieser SC Altenmünster seine Visitenkarte im Mindelstadion abgibt, könnte es bei einem positiven Ausgang für die TSG schon eine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg geben. Die TSG kann die Partie jedenfalls relativ entspannt angehen, denn selbst bei einer Niederlage wäre ja nichts passiert. Der SCA allerdings muss gewinnen, möchte er in Sachen Titelgewinn weiter am Ball bleiben. Da am Sonntag herrliches Frühsommerwetter angesagt ist, könnte diese Partie auch mal wieder eine stimmungsvolle Kulisse umrahmen.

Von ganz oben in der Tabelle nach ganz unten. Dort hat sich der TSV Burgau schon seit längerer Zeit eingenistet. Still und leise haben die Verantwortlichen nun einen neuen Trainer installiert. Anton Göppel schwingt seit Frühjahrsrunden-Beginn das Zepter in Burgau. Unter ihm haben sich die Markgräfler gefestigt und die teilweise deutlichen Niederlagen der Hinrunde scheinen der Vergangenheit anzugehören. Zwar ist aus den ersten drei Partien seit der Winterpause nur ein Punkt herausgesprungen. Aber die beiden Niederlagen am Osterwochenende fielen beim 1:4 gegen Schretzheim deutlich zu hoch aus und das entscheidende 0:1 gegen die U23 des FC Gundelfingen in der Nachspielzeit war mehr als diskussionswürdig.

Gezeigt hat das alles: Der TSV Burgau ist wieder dran an den Gegnern. Es fehlt nur noch ein Erfolgserlebnis und der Knoten könnte endgültig platzen. Aufgegeben hat die Mannschaft jedenfalls weder Abteilungsleiter Marco Zahler noch Neu-Trainer Göppel. Zwar ist der rettende elfte Tabellenplatz bereits zwölf Punkte entfernt. Doch der Relegationsplatz ist bei fünf Punkten Rückstand immer noch in realistischer Reichweite. Und die direkten Kontrahenten SV Holzheim und SV Aislingen reißen momentan keine Bäume aus.

Doch natürlich muss so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis her. Ob der Gegner am Sonntag, die SpVgg Ellzee, dafür das richtige Kaliber ist, wird sich erst zeigen müssen. Die Ellzeer scheinen nach einer überaus erfolgreichen Herbstrunde in ein Leistungsloch gefallen zu sein und waren zuletzt durchaus verwundbar.

Alle weiteren Kreisligisten aus der Region scheinen aktuell nach oben wie auch nach unten keine großen Aussichten mehr zu haben. Kräftig durchgeatmet hat man jedenfalls beim SV Mindelzell. Das Team aus dem südlichen Landkreis hat sich mit vier Punkten aus dem Osterwochenende deutlich von unten abgesetzt und durch den Derbysieg gegen die TSG Thannhausen sicher auch Selbstvertrauen getankt haben. Nun gastiert der BC Schretzheim an der Mindel und die Einheimischen werden versuchen, an die zuletzt gezeigte, gute Leistung anzuknüpfen.

Zu einem Duell im Tabellen-Mittelfeld kommt es im Auwaldstadion, wo der heimische FC Günzburg gegen den SV Waldstetten zum wiederholten Mal versuchen wird, seinen eigenen höheren Ansprüchen gerecht zu werden. Waldstetten dagegen hat sich über die Feiertage durch eine uninspirierte Leistung gegen die SG Reisensburg-Leinheim um die Chance gebracht, sich oben festzusetzen.

Nicht ganz zufrieden war man beim VfR Jettingen mit dem Unentschieden gegen den SV Aislingen am Karsamstag. Doch ein überzeugender 2:0-Auswärtssieg in Haunsheim ließ die Sonne anschließend doch wieder über dem VfR scheinen. Nun erwartet man die SG Reisensburg-Leinheim, einen immer unbequemen Gegner – und, wenn in den Nachholspielen der Günzburger Vorstädter alles nach Wunsch verläuft, möglicherweise doch noch einen Kandidaten für die Aufstiegsränge. Da beide Mannschaften einen technisch guten Ball spielen können, dürfte auf der Sportanlage am Schindbühel eine sehenswerte Partie steigen.

FC Günzburg – SV Waldstetten, SV Mindelzell – BC Schretzeim, TSV Burgau – SpVgg Ellzee, VfR Jettingen – SG Reisensburg-Leinheim (alle Sonntag, 15 Uhr), TSG Thannhausen – SC Altenmünster (Sonntag, 16 Uhr)

