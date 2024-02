Eishockey

Hält der Torrausch der Burgauer Eisbären gegen Lechbruck an?

Plus Zuletzt feierten die Burgauer Eisbären drei Kantersiege gegen den ERC. Die Lechbrucker belegen in der Landesliga den letzten Platz.

Von Uli Anhofer

Mit den drei Auswärtsspielen in Lechbruck, EV Ravensburg und Pfronten endet für Eishockey-Landesligist ESV Burgau die Hauptrunde der Landesligagruppe 1. Zwei dieser drei Partien werden am Wochenende ausgetragen. Am Freitagabend gastieren die Eisbären im offenen Stadion der Lechbrucker Flößer, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag geht es dann in die oberschwäbische 50.000-Einwohnerstadt Ravensburg.

Vorschau aufs Eishockey-Wochenende: ESV Burgau mit zwei Auswärtsspielen

Gegen beide Teams sind die Eisbären in der klaren Favoritenrolle. In den drei vorangegangenen Begegnungen in dieser Saison gegen den ERC Lechbruck feierten die Markgräfler drei Kantersiege. 13:3 (17. November), 11:4 (3. Dezember) und 13:0 (21. Januar) lauteten die Endergebnisse. Die Burgauer trafen also insgesamt 37 Mal ins Lechbrucker Tor. Nun soll die Erfolgsserie natürlich weitergehen. Beim ESV ist nicht sicher, ob Torwart Philipp Schnierstein wieder mit dabei ist. Er pausierte aus persönlichen Gründen gegen Sonthofen und Pfronten. In diesen beiden Partien war Benedict Schaller ein guter Rückhalt für sein Team. Vor allem beim 6:2-Sieg über den EV Pfronten war Schaller ein Garant für den Erfolg.

