12:03 Uhr

Können die Burgauer Eisbären den Schwung über Weihnachten mitnehmen?

Der ESV Burgau will auswärts in Bad Tölz punkten.

Plus Nach der Wettkampfpause der Burgauer in der Eishockey-Landesliga stehen richtungsweisende Partien an. Die wichtigsten Infos vor der Auswärtsfahrt des ESV.

Von Uli Anhofer

Nach einer zwölftägigen Wettkampfpause greift Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Freitag wieder ins Geschehen ein. Die Eisbären sind dann um 19.30 Uhr zu Gast beim SC Reichersbeuern. Die Partie steigt im Eisstadion in Bad Tölz. In der spielfreien Zeit setzte ESV-Coach Erwin Halusa wenige freiwillige Trainings an.

In diesen Einheiten wirkten nicht alle Burgauer Akteure mit. Einige Eisbären nutzten die Pause für einen Besuch in der Heimat bei ihren Familien. Am Freitag sollte Halusa aber wieder alle seine Spieler an Bord haben. Die Partie im oberbayerischen Bad Tölz wird voraussichtlich kein Spaziergang werden. Die Reichersbeurer stehen auf dem fünften Platz und sammelten bisher dreißig Zähler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

