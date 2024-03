Eishockey

Nach einem atemberaubenden Krimi: Der ESV Burgau legt im Landesliga-Finale vor

Plus Die Eisbären entscheiden das großartige Auftaktspiel der Serie nach Penaltyschießen 5:4 für sich. Sieben Schützen scheitern - dann trifft der Burgauer Kapitän.

Von Uli Anhofer

Ein Eishockeyspiel auf derart hohem Niveau hat es im Burgauer Eispalast schon lange nicht mehr gegeben. Das erste Finale um die Bayerische Landesliga-Meisterschaft zwischen dem ESV Burgau und dem EHC Waldkraiburg machte Werbung für die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Dass die Eisbären die dramatische Partie am Ende 5:4 (3:4/0:0/1:0 - 1:0) nach Penaltyschießen für sich entschieden, war für die Anhänger der Markgräfler natürlich noch die Kirsche auf der Torte. In der Best-of-Five-Serie gingen die Burgauer damit 1:0 in Führung.

Eishockey-Landesliga: So laufen die Play-offs 1 / 19 Zurück Vorwärts Achtelfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - ERSC Ottobrunn 2:0

ESV Burgau - VER Selb 1b 2:0

EV Ravensburg - ESC Haßfurt 1:2

ERC Sonthofen - ESV Waldkirchen 2:0

EHC Bayreuth - SC Reichersbeuern 0:2

EV Pegnitz - SC Forst 2:0

EV Pfronten - TSV Trostberg 1:2

EHC Bad Aibling - Wanderers Germering 1:2

Viertelfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - TSV Trostberg 2:0

ESV Burgau - Wanderers Germering 2:0

ERC Sonthofen - SC Reichersbeuern 2:1

ESC Haßfurt - EV Pegnitz 2:1

Halbfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - ERC Sonthofen 2:1

ESV Burgau - ESC Haßfurt 2:0

Finale (drei Siege zum Titelgewinn nötig)

ESV Burgau - EHC Waldkraiburg 1:0 (Spiel 2: Sonntag, 24. März, 17.15 Uhr, in Waldkraiburg) (Spiel 3: Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, in Burgau) (evtl. Spiel 4: Samstag, 30. März, 18 Uhr, in Waldkraiburg) (evtl Spiel 5: Montag, 1. April, 18 Uhr, in Burgau)

Die Stimmung in der Burgauer Eishalle war während der kompletten Begegnung sensationell. Schon als die Burgauer Eishockey-Legende Jan Hofmann den Pokal auf die Eisfläche trug, gab es von beiden Fanlagern großen Applaus. Begleitet wurde Hofmann von Peter Köllner, der einst zu den Gründern des Eishockeysports in Burgau gehörte.

