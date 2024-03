Eishockey

Der ESV Burgau plant die Krönung einer eisbärenstarken Saison

Plus Ein Heimspiel markiert den Start in die Landesliga-Finalserie. Drei Siege müssen her, um den Titel zu holen. So sieht die Marschroute für die Burgauer aus.

Von Uli Anhofer

Der Hype ist riesig und das völlig zu Recht. Im Finale gegen den EHC Waldkraiburg haben die Eishockeyspieler des ESV Burgau die große Chance, ihre bislang wirklich eisbärenstarke Saison zu krönen und den Landesliga-Titel zu holen. Zum Auftakt der im Modus "Best of Five" ausgeschriebenen Serie steht an diesem Freitag, 22. März, ein Heimspiel. Anpfiff im schmucken Eispalast zu Burgau ist um 20 Uhr. Wer drei Spiele gewinnt, ist einziger Aufsteiger in die Bayernliga.

Auch der Rahmen stimmt

Die Eisbären, die ihr Saisonziel mit dem Einzug ins Finale schon erreicht haben, können völlig ohne Druck in die Endspiele gehen. Schon zu Wochenbeginn meldete ESV-Vereinschef Werner Gebauer, dass das Eisstadion für dieses Startspiel komplett ausverkauft ist. Wer ein Ticket ergattert hat, darf sich auf großen Sport und eine tolle Show freuen. Im Stadion wurde eine Licht- und Tonanlage installiert, die für entsprechende visuelle und akustische Effekte sorgen soll. Der Siegerpokal wird von der Burgauer Eishockey-Legende Jan Hofmann aufs Eis gebracht. Hofmann feierte als Spielertrainer in den 1970er-Jahren große Erfolge mit dem ESV Burgau.

