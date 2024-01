Eishockey

Seit Wochen in bestechender Form: Hält Siegeszug der Burgauer Eisbären an?

Plus Die Eisbären sind derzeit in der Eishockey-Landesliga das Maß aller Dinge, am Sonntag kommt eine Mannschaft in den Eispalast, die zuletzt einen Sensationserfolg nicht bestätigen konnte.

Am Sonntag empfängt Eishockey-Landesligist ESV Burgau den ERC Lechbruck. Die Partie im Eisstadion beim Gsundbrunnenbad beginnt um 18 Uhr. Die Eisbären sind als Tabellenführer in diesem Heimspiel eindeutiger Favorit. Allerdings sollten die Markgräfler die Begegnung nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Lechbruck bezwang überraschend Spitzenteam Sonthofen

Dem ERC Lechbruck gelang am 5. Januar eine Riesenüberraschung (wir berichteten). Die Flößer, so bezeichnen sich die Eishockeycracks aus dem 3000-Einwohner-Ort, gewannen beim damaligen Spitzenreiter ERC Sonthofen mit 5:1. Sehr zur Freude aller, die es mit dem ESV Burgau halten.

