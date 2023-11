Eishockey

Wegweisende Spiele: Die Burgauer Eisbären sind gewappnet

Plus Das Burgauer Eishockeyteam hat wegweisende Spiele vor der Brust. Auswärts geht es nach Peißenberg, im Heimstadion ist Pfronten zu Gast.

Von Uli Anhofer

Mit zwei unmittelbaren Tabellennachbarn bekommt es Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Wochenende zu tun. Am Freitagabend gastiert die Truppe von Trainer Erwin Halusa in Peißenberg. Gegner in der dortigen Eishalle sind die Nature Boyz Forst. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Zwei Tage später, am Sonntag um 18 Uhr, kommt dann die Mannschaft des EV Pfronten ins Eisstadion beim Burgauer Gsundbrunnenbad.

Die Forster belegen den sechsten Rang und haben nach drei Partien drei Punkte auf dem Konto. Gegen Germering (2:6) und Reichersbeuern (4:5) gab es Niederlagen, in Pfronten gelang den Oberbayern ein deutlicher 4:0-Erfolg. Die Nature Boyz, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Landesliga Bayern sind, gelten als enorm kampf- und laufstarke Mannschaft.

