Der TSV Offingen sorgt für Hochspannung an der Kreisliga-Spitze

Plus Durch einen 2:1-Sieg gegen Primus TSG Thannhausen untermauert das Riederle-Team seine eigenen Aufstiegsambitionen - und macht das Titelrennen zum Sechskampf.

Der TSV Offingen hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West gewonnen. Das Team des am Saisonende zum VfR Jettingen wechselnden Spielertrainers Julian Riederle bezwang die TSG Thannhausen auf dem Sportgelände im Mindelbogen 2:1. Beide Teams zeigten vor 100 Zuschauern eine ansehnliche Partie. An der Spitze der Liga drängen sich nun sechs Vereine, die allesamt Aufstiegschancen besitzen.

„Wir haben es versucht und alles gegeben, es ging heute einfach nicht mehr. Vielleicht haben die Offinger den Sieg ein bisschen mehr gewollt“, blickte der Thannhauser Offensivspieler Ibrahim Capar auf die 90 Minuten zurück. Er selbst hätte der Sache eine andere Wendung geben können. Die erste Chance der Partie ließ Capar nämlich liegen. Der Thannhauser verzog aus 16 Metern. Auch Capars Mannschaftskamerad Christoph Schnelle hätte die TSG in Front bringen können, setzte die Kugel nach einer Ecke aber knapp neben den Pfosten.