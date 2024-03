Fußball

vor 50 Min.

In Offingen steigt das Kreisliga-Spitzenspiel

Plus Der gastgebende Tabellenfünfte will nach oben, die Gäste sind Liga-Primus. Die große Frage ist: Wie wirkt der anstehende Trainer-Abschied auf das TSV-Team?

Von Uli Anhofer

Nach dem Mini-Auftakt mit zwei Partien geht es in der Fußball-Kreisliga West jetzt in die Vollen. Sieben Partien stehen am Sonntag, 17. März, auf dem Spielplan. Das Topmatch des 19. Spieltages steigt auf dem Sportgelände am Mindelbogen. Der auf Tabellenplatz fünf mit Ambitionen nach oben lauernde TSV Offingen empfängt dort den neuen Spitzenreiter der höchsten Spielklasse auf Kreisebene, TSG Thannhausen.

Die Mindelstädter gewannen zum Start in den Frühling ihr Nachholspiel gegen den SC Bubesheim sicher und hochverdient 3:1 und zogen am TSV Ziemetshausen vorbei an die Tabellenspitze.

