Trainer Halatli (SC Bubesheim): "Für uns zählen Teamgeist und Identifikation mit dem Verein"

Plus Seit genau einem Jahr ist der 34-jährige Oguzhan Halatli beim SC Bubesheim II als Spielertrainer im Amt - und Chef einer wahrlich internationalen Mannschaft.

Herr Halatli, Ihre Mannschaft hat zuletzt im Fußballspiel der B-Klasse West 2 den Tabellensechsten FC Mindeltal II 7:0 vom Platz gefegt. Ein Mann trat da für den SC Bubesheim II besonders in Erscheinung. Erzählen Sie uns die Geschichte, bitte.

Oguzhan Halatli: Ja, das war der Yakub Pekbiligin, der hat vier Tore geschossen. Er ist halt der klassische Torjäger, steht meistens goldrichtig und lässt sich dann auch nicht zweimal bitten. Der Schiedsrichter hat ihm sogar einen fünften Treffer zugeschrieben, doch der ging richtigerweise auf das Konto Felix Finkel. Den muss man übrigens auch noch hervorheben. Er hat nämlich nicht nur dem Yakub Pekbiligin drei Torvorlagen gegeben, sondern selbst noch zwei Treffer erzielt.