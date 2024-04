Der RFV Günzburg erlebt eine Platztaufe vom Feinsten

Plus Richter und Reiter loben beim Frühjahrsturnier den nagelneuen Springplatz. Die äußeren Umstände passen und auch sportlich verzeichnet der Veranstalter Erfolge.

Bei dem Wetter konnte eigentlich nicht viel schiefgehen. In der Rückschau auf das Frühjahrsturnier des RFV Günzburg gab es denn auch nur Mini-Unstimmigkeiten bei der Antwort auf die Frage, wer denn nun mehr Freude ausstrahlte: Die Aktiven aus der gesamten Region, weil sie nun endlich wieder großartige Bedingungen für Springprüfungen vorfinden, die Macher des gastgebenden Vereins, weil sportlich wie organisatorisch alles wie am Schnürchen lief, oder die heimischen Pferdesport-Fans, die auf der schmucken Anlage nun wieder beide Stilrichtungen parallel verfolgen können.

RFV-Präsident Thomas Lang jedenfalls freute sich am meisten über den Umstand, dass sein Kalkül aufgegangen war. "Aus Sicht des Vereins hat alles rundum gepasst und das gibt uns wieder Mut für die Zukunft", lautet seine Turnierbewertung.