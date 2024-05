Günzburg erlebt den Traum von einem Crosstriathlon

Plus Begeisterung pur, Gänsehautmomente und großer Sport: Die Veranstaltung im und um das Waldbad sorgt für Superlative. Eine Schrecksekunde gibt es allerdings.

Schon der Schauplatz des Geschehens ist ein Traum. Das Waldbad in Günzburg bietet als zentraler Punkt wirklich alles, woraus die Organisatoren des heimischen Triathlonvereins einen mega-tollen Wettkampftag basteln können. Am Tag vor Muttertag gelang ihnen genau das. Weil sich zu den großartigen Rahmenbedingungen auch großer Sport gesellte, sprachen im Rückblick praktisch alle Beteiligten von einem Crosstriathlon der Superlative. Für Carina Saiko war es sogar "der allerbeste Wettkampf".

Der Günzburger Crosstriathlon wird zum Sportfest in der Sonne

Sie muss es wissen. Die ehrgeizige Triathletin war für den ausrichtenden Verein zum wiederholten Mal Cheforganisatorin der Großveranstaltung, kennt den Sport aus allen Blickrichtungen. Als das Rennen absolviert war und der ganze Vorbereitungsstress nur noch Teil der Erinnerung, sprudelte sie völlig losgelöst hervor: "Es kamen so viele Athleten und äußerten sich restlos begeistert. Ich schwebe immer noch."