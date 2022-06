87-Jährige stirbt bei schwerem Unfall nahe Unterknöringen

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße bei Burgau zusammengestoßen. Eine 87-jährige Frau kam dabei ums Leben. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Auf der Staatsstraße 2024 auf Höhe des Nusslacherhofes bei Unterknöringen hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Eine 87-Jährige kam dabei ums Leben.

Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 16.40 Uhr. Die 87-Jährige war demnach mit ihrem Seat auf der Zufahrtsstraße zum Nusslacherhof in östlicher Richtung unterwegs. Als sie auf die Staatsstraße einbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden Pkw. Dessen 46-jährige Fahrerin konnte nicht mehr reagieren und prallte nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Seat.

Durch den Aufprall wurde die 87-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Auto befreit. Trotz Rettungsmaßnahmen des Notarztes und Rettungsdienstes konnte die Frau nicht gerettet werden. Sie verstarb an der Unfallstelle.

Unfall bei Unterknöringen: 46-Jährige muss ins Krankenhaus

Die 46-jährige Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus Günzburg eingeliefert. An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber. Neben dem Rettungsdienst mit Notarzt und einer Polizeistreife waren insgesamt 44 Einsatzkräfte der Feuerwehren Burgau, Oberknöringen und Unterknöringen an der Unfallstelle.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war rund zweieinhalb Stunden total gesperrt. (AZ)