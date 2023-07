Ursberg

Schwester Hieronyma ist die Hüterin über 3000 Kostüme im Kloster Ursberg

Plus Der Kostümverleih der St. Josefskongregation Ursberg ist eine Fundgrube. Geschneiderte Kostüme und passende Stilberatung aus den Händen einer 85-jährigen Ordensschwester.

Von Ralf Gengnagel

Kleider machen bekanntlich Leute. Und für besondere Anlässe braucht es das passende Gewand. Vor allem gilt das für historische Feste wie das Markgrafafescht in Burgau, das in wenigen Tagen beginnt. Was aber, wenn der Kleiderschrank dafür nichts hergibt und man so kurzfristig noch auf der Suche ist? All jenen sei gesagt: Das Gute liegt oft so nah. Anstatt teuer im Internet einzukaufen, gibt es einen Geheimtipp, wie man für das kleine Geld an Kleider und Herrenmode aus den früheren Jahrhunderten kommt. Und der Geheimtipp heißt: Schwester Hieronyma.

Es ist ein unscheinbarer Raum, in dem Schwester Hieronyma sitzt. Im Hintergrund läuft das Radio, die Nähmaschine rattert. Es riecht nach Lavendel. Und wieder klingelt das Telefon. Die 85-jährige Ordensschwester der St. Josefskongregation in Ursberg vereinbart einen nächsten Termin zur Anprobe. Seit 2002 pflegt sie dort sorgfältig das Kostümlager mit Verleih. Mit dem Bau der ehemaligen Theaterhalle in Ursberg (heute der Ringeisensaal, der vom Gymnasium genutzt wird) ist im Laufe der Jahrzehnte ein beachtlicher Fundus zusammengekommen. Mehr als 3000 Gewänder, Kleider, Westen, Uniformen, Hüte und Accessoires hält der Kostümverleih im ehemaligen Bühnenhaus des Klosters in vier Lagerräumen, in über 40 Schränken und 200 Schachteln bereit.

