Unfall auf der B16: E-Scooter-Fahrerin bei Waldstetten schwer verletzt

Als eine E-Scooter-Fahrerin eine Straße überquert, biegt ein Autofahrer in diese ab. Die 31-Jährige wird vom Pkw erfasst und erleidet schwere Verletzungen.

Bei Waldstetten ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer 31-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einem 56-jährigen Autofahrer gekommen. Laut Polizei war die 31-Jährige war auf dem Radweg entlang der B16 in Richtung Krumbach unterwegs, als sie über eine Querstraße fahren wollte. Im selben Moment bog der 56-Jährige mit seinem Auto, der aus derselben Richtung kam, in diese ab und erfasste die Frau auf dem E-Scooter. Die 31-Jährige hatte die Vorfahrt des Pkw-Fahrers missachtet. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei belief sich der entstandene Sachschaden auf eine Höhe von über 750 Euro. (AZ)