Wettenhausen

12:00 Uhr

25 Jahre Showtanz bei Victory: Ein Besuch bei den Proben

Die Victory's feiern ihr 25-jähriges Bestehen mit einem zusätzlichen Auftritt beim Showtanzevent am 6. Mai.

Plus Der Showtanzverein Victory feiert sein 25-jähriges Bestehen. Worauf es im Vereinsleben ankommt und was den Showtanz so besonders macht.

Von Dorothea Roßkopf Artikel anhören Shape

Seit fast einem Jahr bereitet sich die Show-Tanz-Gruppe Victory auf diesen Tag vor. In Gundremmingen findet am 6. Mai 2023 das fünfte von ihnen organisierte Showtanzevent statt. In diesem Jahr mit einer Besonderheit, denn der Verein hat seinen 25-jährigen Geburtstag zum Anlass gemacht, nicht nur eine Abend-, sondern auch eine Nachmittagsvorstellung stattfinden zu lassen.

Choreografie, Musik und Kostüme in Wettenhausen

Schon seit Sommer vergangenen Jahres wird einmal die Woche für zwei Stunden geprobt. Wenige Wochen vor ihrem Auftritt stehen außerdem Wochenendstunden und mehrtägige Trainingslager im Terminkalender der Tänzerinnen und Tänzer. Der Probeort: die alte Gymnastikhalle neben dem Kloster in Wettenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen