"Wie im Krieg": Illertisser Helfer berichtet aus Katastrophengebiet in Ahrweiler

Plus Andreas Huber aus Illertissen ist mit dem Roten Kreuz im Hochwassergebiet in Ahrweiler. Er berichtet von Zuständen, die selbst erfahrene Helfer sprachlos machen.

Erschütternde Berichte kommen aus Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, dem Einsatzgebiet des Hilfeleistungskontingents Schwaben des Bayerischen Roten Kreuzes, das seit Samstag in dem von der Flutkatastrophe betroffenen Ort tätig ist. Die Helfer sind von Vöhringen aus gestartet, um in den kommenden Tagen 5000 Menschen vor Ort mit Nahrung zu versorgen.