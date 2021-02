vor 16 Min.

An der Hirschkreuzung in Illertissen wird sich wohl bald einiges ändern

Die Illertisser Hirschkreuzung ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Stadt. Dort soll sich in den kommenden Jahren einiges ändern - nicht nur das "Scharfe Eck" soll umgestaltet werden, auch der ehemalige Gasthof Hirsch wurde verkauft.

Plus Nach dem Verkauf des alten Gasthofs Hirsch geht die Neugestaltung der Innenstadt von Illertissen weiter. Das sagt Bürgermeister Jürgen Eisen dazu.

Von Regina Langhans

Noch heuer sollen die Bagger anrollen rund um den einstigen Gasthof zum Hirsch in Illertissen. Die Immobilienfirma Externi aus Neu-Ulm hat das Areal erworben. Ihre Pläne könnten dazu beitragen, frischen Wind in den westlichen Teil der Hauptstraße zu bringen. Auch Bürgermeister Jürgen Eisen hegt diese Hoffnung, zumal sich in dem Zug auch das von der einstigen Hirschwirtschaft herrührende Schankmonopol auflösen – oder gegebenenfalls neu beleben ließe. Leer stehende Geschäftsräume und fehlende gastronomische Angebote prägten in den zurückliegenden Jahren den Westen der Innenstadt. Das soll sich nun ändern.

Seien es Jahrmärkte, Veranstaltungen oder Feste: Die Geschäfte westlich der Hirschkreuzung sehen sich stets vom pulsierenden Leben der Innenstadt abgehängt. Genau das könnte sich jetzt ändern, indem der sanierte Hirsch als denkmalgeschütztes Gebäude zum neuen Hingucker wird und drei moderne Gebäude zum Wohnen, für Geschäfte oder Arztpraxen locken. Spekulationen über die nun eintretenden Veränderungen nahmen Fahrt auf, als eine Entrümpelungsfirma ihre Container entlang der Hauptstraße vor dem Hirsch aufstellte.

Erst Kino, dann Szenekneipe: Seit 2017 ist der Tresen verwaist

Dass es irgendwann dazu kommen könnte, zeichnete sich zuletzt mit der vergeblichen Wiederbelebung des Cafés Ciao im Mitteltrakt des langen Gebäudekomplexes ab. Auch die Idee eines zugehörigen Clubs im Obergeschoss, die vor Jahrzehnten geschlossenen "Illertisser Lichtspiele", kam nicht an. Im Januar 2017 wurde alle Gastronomie eingestellt und der Tresen der 1983 eröffneten Szenekneipe blieb verwaist.

Das Gebäude des ehemaligen Gasthofs Hirsch in Illertissen hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Bild: Regina Langhans

Deren Schankrecht knüpft an die Tradition der über vierhundertjährigen Geschichte des Gasthofs an. Der schloss bereits 1964 seine Pforten. Nicht nur das Bistro-Café steht inzwischen leer, auch von den nachfolgenden Mietern der zur großen Verkaufshalle umgebauten "Illertisser Lichtspiele" – sie endeten 1966 – ist niemand mehr da. Wer die Stellung hält, ist das NKD-Textilgeschäft direkt im historischen Hirsch-Gebäude. Doch so oder so: Der direkt am Verkehrsknotenpunkt Illertissens, der Hirschkreuzung, stehende Gebäudekomplex schreit geradezu nach Veränderung.

Illertissen fehlt ein Lokal für junge Leute zum Weggehen

Da die künftige Nutzung der bis Ende 2023 geplanten Sanierung noch völlig offen steht, bleibt auch die Frage nach der Gastronomie beziehungsweise dem Umgang mit der auf dem Hirsch-Areal liegenden Konzession unbeantwortet. Eisen findet: "Woran es Illertissen immer noch mangelt, sind Treffs für junge Leute, Themenlokale mit angepassten Preisen." Unabhängig davon freut er sich, dass das denkmalgeschützte Gebäude im nicht mehr sehenswerten Zustand bald aus seinem Dornröschenschlaf geholt werden kann. Das historische Gebäude wurde für die Nachnutzungen innen immer wieder umgebaut und außen mehrmals erweitert, zuletzt für das Bistro.

Die Besitzerfamilie Roswitha und Joachim Schwegler mit Kindern, zuletzt Sohn Richard Schwegler, bewohnte den zweiten und später noch Teile des ersten Stocks, alle anderen Flächen wurden vermietet: an Gastarbeiter, Drogerie- und Lebensmittelmarkt, Floristik-Boutique, Sport- und Zweiradgeschäft. Auch das ist inzwischen Geschichte.

Denkmalamt und Schankrecht spielen beim Hirsch in Illertissen eine Rolle

Bei der künftigen Nutzung werde das Denkmalamt ein Wörtchen mitreden, weiß Bürgermeister Eisen. Die Interessen der Stadt sieht er durch einen Bebauungsplan gewahrt. Und das historisch bedingt auf dem einst weitläufigen Anwesen der Hirschwirtschaft liegende Schankrecht lasse sich jetzt den modernen Erfordernissen anpassen, so Eisen.

Bis 2018 war ein Hamburger-Restaurant in dem Lokal beim Gasthof Hirsch untergebracht. Bild: Franziska Wolfinger (Archivfoto)

Er erklärt: "Damals wurde das für das ganze Hirsch-Areal gültige Schankrecht bei Grundstücksverkäufen an neue Eigentümer nicht zurückgenommen."

Das bedeutet: In den umliegenden Häusern darf keine Gastronomie errichtet werden. Nun aber gibt es einen Ausweg: Die neuen Hirsch-Besitzer könnten die Konzession von den Nachbargrundstücken zurücknehmen oder das Recht an die Stadt vergeben. "Wir würden es für die westliche Hauptstraße freigeben, falls es zu einer Gastronomie kommen sollte", so Eisen, der darin eine Erhöhung der Lebensqualität sieht. Eine Ausnahme bilde der neue Sparkassenbau auf dem Gelände des einstigen Kempter Bierstübles und späteren Cito, indem dieser Grundstückskauf die darauf befindliche Konzession mit einschloss, weiß der Bürgermeister.

Mit der neuen Konstellation sieht er gute Voraussetzungen, der Historie des alten Hirschgasthofs – einer der ältesten Illertisser Gasthöfe – in Einklang mit dem Stadtbild gerecht werden zu können. Nur die ehemalige Löwenwirtschaft weiter südlich und ebenfalls an der alten Handelsverbindung von Kempten nach Ulm, der heutigen Memminger Straße, dürfte älter sein.

