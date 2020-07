vor 1 Min.

An welchen Haltestellen sind Echtzeitdaten wirklich sinnvoll?

Plus Der Weißenhorner Bauausschuss will mehr Informationen vom Verkehrsverbund Ding, bevor er über den Bedarf an Anzeigetafeln entscheidet.

Von Jens Noll

Das Ziel ist, Fahrgäste an Bushaltestellen besser zu informieren. Doch bevor der Weißenhorner Bauausschuss sagen kann, wie viele Anzeigetafeln für Fahrgastinformationen mit Echtzeitdaten die Stadt möchte, benötigt das Gremium selbst noch weitere Informationen. Die soll die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (Ding) auf Beschluss der Stadträte nachreichen. Denn pauschal alle Haltestellen in Weißenhorn und seinen Ortsteilen mit solchen Displays auszustatten, ergibt keinen Sinn – darin waren sich alle einig.

Bereits zum zweiten Mal hat sich der Bauausschuss mit der Anfrage des Verkehrsverbunds befasst. Damit Fahrgäste auch im ländlichen Raum an der Haltestelle sehen können, wann der nächste Bus tatsächlich kommt, plant Ding, einen Rahmenvertrag für die Beschaffung von sogenannten DFI-Anzeigern auszuschreiben (lesen Sie dazu: Bushaltestellen sollen Digitalanzeigen erhalten). Ein einzelnes Gerät kostet abhängig von Größe und Art der Stromversorgung zwischen 1500 und 6000 Euro. Würde man ein großes Gerät am Bahnhof und an allen anderen Haltestellen im Stadtgebiet ein kleineres Display anbringen, dann würde das insgesamt 260.000 Euro kosten.

Über das Handy lassen sich noch mehr Informationen abrufen

Bürgermeister Wolfgang Fendt geht davon aus, dass irgendwann auch wieder mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen werden. Eine ordentliche Fahrgastinformation gehöre da einfach dazu, sagte er. Da der Ansprechpartner bei Ding eine Rückmeldung bis Mitte Juli wünscht, um die Förderanträge bearbeiten zu können, schlug Fendt vor, gewissermaßen die Vollausstattung als Wunsch anzugeben, also ein Display an jeder Haltestelle. Gleichwohl bemängelte er, dass einfach nicht genügend Informationen da sind, um eine Entscheidung treffen zu können.

Das sah auch Jürgen Bischof (Freie Wähler/WÜW) so. Die Ausstattung mit den DFI-Anzeigern sei zwar eine sinnvolle und wichtige Maßnahme, sagte er. „Auf der anderen Seite stellt sich aber auch die Frage, ob in der heutigen Zeit ein solches System noch notwendig ist.“ Schließlich könne einem zum Beispiel die Ding-App nicht nur sagen, ob der Bus zum Bahnhof pünktlich kommt, sondern auch, ob am Bahnhof dann überhaupt ein Zug fährt. Weil es darüber hinaus noch viele weitere offene Frage gebe, beantragte Bischof, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen. Die Verwaltung solle den Ansprechpartner vom Verkehrsverbund persönlich einladen, damit er wesentliche Informationen nachreichen und eine Empfehlung geben kann, an welchen Haltestellen ein Display sinnvoll wäre und wo nicht. Dem stimmten alle Gremiumsmitglieder zu.

CSU-Fraktionschef bezeichnet 100-Prozent-Ausbau als falschen Weg

100 Prozent auszubauen sei der falsche Weg, sagte auch Franz Josef Niebling ( CSU). Seine Fraktion ist der Ansicht, dass in den Ortsteilen nur an der jeweiligen Haupthaltestelle ein solches Display notwendig ist. Fraglich sei, ob das System an den Haltestellen an den Schulen sinnvoll sei, sagte Niebling.

Ulrich Fliegel (Grüne) gab zu bedenken, dass nicht jeder Fahrgast Handy-Apps nutzt. Und er merkte an: „Wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, dann sollte man auch schauen, wo es gut wäre, ein Wartehäuschen aufzustellen.“ In den Ortsteilen gebe es fast überall ein Wartehäuschen, in Weißenhorn selbst sehe das anders aus, sagte Fliegel. Außerdem sei die Kommune dazu verpflichtet, jede Bushaltestelle barrierefrei auszubauen.

