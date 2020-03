13:11 Uhr

An zwei Orten: Streit zwischen Nachbarn eskaliert

Wegen Kleinigkeiten kam es an zwei Orten zwischen Nachbarn zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei gab es auch Verletzte.

Zu gleich zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn ist es vergangenen Donnerstag in Bereich der Polizeiinspektion Memmingen gekommen. Der erste Fall ereignete sich am frühen Morgen in Kettershausen. Dort stritten sich zwei Nachbarn wegen frei laufender Hunde. Dabei wurde einer von ihnen durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt.

Bei dem zweiten Fall löste ein falsch geparktes Wohnmobil in Memminger Berg den Streit aus, das ein Mann vor der Garage seines Nachbars abgestellt hatte. Nach einem Wortgefecht schlug einer der Nachbarn den anderen mit einem Gipsengel und verpasste ihm einen Kinnhaken sowie einen Fußtritt. Durch die Schläge wurde der Angegriffene leicht verletzt. (az)

Lesen Sie auch:

Ausgangsbeschränkungen: Junger Mann fällt erneut bei Kontrolle auf

Unbekannter bespuckt und schlägt Mitarbeiter des Landratsamts

Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Themen folgen