Auch dank Spenden aus dem Kreis Neu-Ulm: Felison's School öffnet wieder

Nach zehn Monaten darf in der Felison's School in Eldoret (Kenia) wieder unterrichtet werden.

Plus Die Felison's School in Kenia ist das Herzensprojekt der Bellenbergerin Sylvia Rohrhirsch. Corona hat die Schule hart getroffen. Nun kann sie wieder öffnen.

Von Franziska Wolfinger

Es war ein Auf und Ab für die Felison's School in Eldoret. Es ist noch gar nicht so lange her, da feierte die Schule ihr fünfjähriges Bestehen. Lehrer, Schüler und Förderer blickten positiv in die Zukunft. Dann kam Corona und die Situation änderte sich schlagartig und die Schule bangte plötzlich wieder um ihre Existenz.

Hilfe von einer Bellenbergerin: Corona trifft Kenia hart

Nicht nur in Eldoret, in ganz Kenia häuften sich die Probleme, die durch den von der Regierung verordneten Lockdown noch verschärft wurden. Zehn Monate, von März bis Dezember, musste die Felison's School schließen. Etwas mehr als 260 Kinder, die zum Teil auch in der Schule wohnen, mussten gehen. Sylvia Rohrhirsch, eine der Schulgründer, sagt: "Wir haben uns große Sorgen gemacht. Denn die Kinder haben in der Schule zu Essen bekommen." Dass sie auch zu Hause so gut versorgt werden würden, sei nicht selbstverständlich.

260 Kinder besuchen mittlerweile Felison’s School in Eldoret. Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen. Bild: Andrea Kümpfbeck (Archivfoto)

Die in Kenia geltenden Infektionsschutzmaßnahmen machten auch einige Umbauten nötig. Unter anderem musste die Decke in den Schlafsälen des Internats erhöht werden. Auch die Küche war zu klein und musste vergrößert werden. Und das neue Hühnerhaus der Schule, das erst wenige Monate zuvor von den Behörden genehmigt wurde, musste nun an anderer Stelle neu aufgebaut werden. Es sei zu nah am Schulgebäude gelegen. Das Hühnerhaus war erst Anfang des Jahres als Ergänzung zum Schulgarten angelegt worden. Denn die Schülerinnen und Schüler lernen an der Felison's School nicht nur Mathematik und Englisch, sondern erfahren auch etwas über Landwirtschaft und Gärtnern.

Sylvia Rohrhirsch freut sich: Fast alle Schüler sind zurück in Eldoret

Vorerst ist Sylvia Rohrhirsch beruhigt. Im Januar sind nun fast alle der rund 260 Schüler an die Felison's School zurückgekehrt. Ungefähr zehn der Schützlinge fehlen noch. Felix Limo, ehemaliger Profiläufer und Mitgründer der Schule, kümmert sich vor Ort um die Angelegenheiten und forscht engagiert nach, wo sich seine Schützlinge aufhalten. Auch das Schicksal einer Schülerin bewegt Limo und Rohrhirsch. Die 15-Jährige war Schulbeste und wurde während des Lockdowns schwanger. Die junge Schülerin ist nicht das einzige Mädchen in dieser Lage. In ganz Kenia seien während des vergangenen Jahres viele Mädchen schwanger geworden, berichtet Rohrhirsch. Der Schülerin aus Eldoret soll nun zumindest der Schulabschluss ermöglicht werden, sodass sie dann eine Ausbildung machen kann.

So sieht es in der Felison’s School in Eldoret bei Kenia aus: Vieles hat sich seit der Gründung im Jahr 2015 getan. Bild: Sammlung Rohrhirsch

Mit einigen Schülern konnten die Lehrer auch Kontakt halten und haben versucht, den Unterricht über die Distanz aufrechtzuerhalten. Die Lehrer haben Unterrichtsmaterial und Aufgaben per WhatsApp und Telefon weitergegeben. Wenn möglich haben sie das Material sogar persönlich vorbeigebracht. Homeschooling unter extrem schwierigen Bedingungen.

Zum Glücksfall für die Felision's School wurde es , dass erst kurz vor der Pandemie ein Tiefenbrunnen gebohrt wurde. Der liefert fließendes Wasser, ohne das die Schule gar nicht wieder hätte öffnen dürfen. In Kenia gelten strenge Hygienemaßnahmen: Bei jedem Schüler wird, wenn er auf das Gelände kommt, Fieber gemessen, Maskenpflicht gilt für alle Altersstufen während des gesamten Unterrichts und es gibt auch eine Ausgangssperre, die von 17 bis fünf Uhr gilt.

Ohne Spenden hat die Felison's School in Kenia keine Chance

Dass die Schule die Pandemie bisher überstanden hat, liegt auch an den großzügigen Spenden aus dem Landkreis Neu-Ulm, sagt Rohrhirsch. Die Frage "Was mache ich, wenn die Schule nicht mehr öffnen darf?" hat der engagierten Bellenbergerin schlaflose Nächte bereitet. Auch weil so viele Menschen aus der Region über Jahre hinweg Geld gespendet haben. Das sollte nicht umsonst gewesen sein. Stolz ist sie darauf, dass allen Angestellten der Schule, während der gesamten Schließzeit, eine Art "privates Kurzarbeitergeld" gezahlt werden konnte, die Hälfte von ihrem normalen Lohn. Alles andere als selbstverständlich in Kenia.

