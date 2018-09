20:15 Uhr

Auf Illertisser Straßen kracht es gleich mehrfach

Es hat es ordentlich gescheppert – und auch gleich mehrmals: Unvorsichtige Fahrer, Verkehrsrowdys und Blechschäden haben die Polizei in Illertissen und der Umgebung am Donnerstag auf Trab gehalten.

Unvorsichtige Fahrer, Verkehrsrowdys und Blechschäden haben die Polizei in Illertissen und Umgebung auf Trab gehalten. Was passiert ist.

Es hat es ordentlich gescheppert – und auch gleich mehrmals: Unvorsichtige Fahrer, Verkehrsrowdys und Blechschäden haben die Polizei in Illertissen und der Umgebung am Donnerstag auf Trab gehalten. Vier Einsätze gab es zu bearbeiten, manche davon waren recht kurios. Hier ein Überblick.

Dicht aufgefahren: Ein Fall für die Autobahnpolizei: Zur Mittagszeit war am Donnerstag ein 31-Jähriger mit seinem Lastwagen auf der A7 in nördlicher Richtung unterwegs – als das Auto vor ihm verkehrsbedingt bremste, bemerkte das der Mann am Steuer des Brummis zu spät. Es kam zur Kollision, laut Polizei wohl auch wegen eines zu geringen Sicherheitsabstands zwischen den Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden: rund 550 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Fahrverbot bestand. Die Polizisten stellten seine Lastwagenschlüssel sicher. Der Chef des Kraftfahrers wurde verständigt – er schickte einen Mitarbeiter als Ersatz.

Chevrolet: Ein Unbekannter fuhr am Donnerstagvormittag in der Zeit von 9.45 bis 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Saumweg ein Chevrolet an. Danach flüchtete der Verkehrsteilnehmer unerkannt. Zurück ließ er einen „massiven Unfallschaden“, wie die Polizei mitteilt. Die Höhe: rund 3000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen (Telefon 07303/96510).

Radfahrer gesucht: Gegen 12.45Uhr kam es vor einer Hofeinfahrt in der Memminger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem jugendlichen Radfahrer. Letzterer war auf dem Gehweg unterwegs. Weder der wohl 14 bis 16 Jahre alte junge Mann noch die 59-jährige Autofahrerin machten vor Ort einen Schaden geltend, so die Polizei. Am Abend meldete die 59-Jährige den Unfall dann doch. Die Polizei bittet den unbekannten Radfahrer, sich zu melden (Telefon 07303/96510).

Einfach weitergefahren: Am späten Nachmittag touchierten sich die Außenspiegel zweiter Autos im Fabrikweg. Die Fahrerin eines Wagens machte den Mann am Steuer des anderen darauf aufmerksam – doch der fuhr weiter. Weil sich die Frau das Kennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei den Flüchtigen zwar ausfindig machen, Zeugen werden allerdings auch in diesem Fall gesucht. Die Telefonnummer der Polizei: (07303/96510).

Weitere Fälle aus dem Blaulichtreport : Betrüger geben sich als Rohrreiniger aus , Nach gefährlichem Überholmanöver: Polizei sucht nach Zeugen und Polizei stoppt bewaffneten Autofahrer in Illertissen.

Themen Folgen