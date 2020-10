vor 19 Min.

Auto prallt bei Winterrieden frontal gegen Baum

Ein Mann ist am Donnerstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen - und gegen einen Baum geprallt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 33-Jährige in den Nachmittagsstunden auf der Ortsverbindungsstraße St 2017 von Weiler in Richtung Babenhausen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Der verletzte Fahrer wurde ins Klinikum Memmingen gebracht. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (az)

