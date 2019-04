00:35 Uhr

Auto touchiert anderen Wagen – Fahrer hält nicht

Der Schaden liegt bei schätzungsweise 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen

Unfallflucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen Boos und Winterrieden begangen. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Laut Polizeibericht fuhr eine Autofahrerin am frühen Nachmittag auf der B300 von Boos in Richtung Winterrieden. Auf Höhe einer Abzweigung musste sie anhalten, um einem vor ihr fahrenden Auto das Abbiegen zu ermöglichen. Als sie wieder anfahren wollte, wurde ihr Fahrzeug durch ein von hinten kommendes Auto, das überholte, touchiert und leicht beschädigt. Der überholende Wagen setzte die Fahrt fort. Laut der Fahrerin des beschädigten Autos handelte es sich um eine dunkle Limousine.

Die Memminger Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 08331/1000 entgegen. (az)

