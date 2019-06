vor 34 Min.

Auto übersehen: 3000 Euro Schaden

Gekracht hat es am Dienstag in Vöhringen.

Ein Lastwagenfahrer hat in Vöhringen einen Unfall verursacht. Nun muss er mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Weil ein Lastwagenfahrer am Dienstagmittag in Vöhringen einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersehen hat, ist es zu einem Unfall gekommen. Der Lastwagenfahrer wollte in die Illertaltangente einfahren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden: rund 3000 Euro. (az) Lesen Sie auch: Vöhringer Trinkwasser wird nicht mehr gechlort

Drogen werden in Vöhringen nicht in der Öffentlichkeit konsumiert: In Vöhringen gibt es keine offene Drogenszene

Themen Folgen