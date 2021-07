Grüne wollen mehr E-Ladestationen in Babenhausen

Plus Geht es nach den Grünen, soll Babenhausen die Infrastruktur für E-Bikes und E-Autos ausbauen. Was die Fraktion fordert.

E-Bikes haben sich längt etabliert und gehören zum gewohnten Straßenbild. Und auch der Anteil an elektrisch betriebenen Autos steigt. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Marktrat möchte dieser Entwicklung auch in Babenhausen Schwung verleihen. Sie spricht sich für neue Stromtankstellen im Ort aus.