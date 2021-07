Unwetter halten die Feuerwehr Klosterbeuren auf Trab

Die Klosterbeurer Feuerwehr zieht ihre Jahresbilanz. Mehrere Gewitter beschäftigten die Mitglieder.

Im vergangenen Einsatzjahr musste die Klosterbeurer Feuerwehr nur halb so oft ausrücken wie im Vorjahr. 20 Einsätze und knapp 200 Einsatzstunden weist die Bilanz von Kommandant Robert Sigg aus. Er berichtete von neun Brandeinsätzen und zehn Technischen Hilfeleistungen. Dabei fanden die wenigsten Einsätze in Klosterbeuren selbst statt.

Diejenigen vor Ort bezogen sich weitestgehend auf die Beseitigung von Unwetterschäden. Kommandant Sigg verteidigte seine Entscheidung, dass bei einem Sturm aus Sicherheitsgründen die Ortsverbindungsstraße nach Reichau gesperrt wurde, was zu vereinzelter Kritik geführt hatte. Bei sieben Alarmierungen rückte nur die "UG-OEL" (Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung) aus. Ferner wurden die Floriansjünger unter anderem zu kleineren Bränden, Verkehrsunfällen, einem Balkenmäherbrand in Egg und zu einem Bombenfund in Fellheim gerufen. Froh zeigte sich Sigg darüber, dass sich die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert hat, was er auf ein neues Alarmierungskonzept in einem milchverarbeitenden Betrieb zurückführte. Insgesamt verfügt die Wehr über 41 aktive Mitglieder, davon drei Frauen.

Sie tragen in Zukunft die Verantwortung für die Freiwillige Feuerwehr Klosterbeuren: (von links) Diana Schedl, Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Stellvertreterin Sandra Scherf, Kassenwart Reinhard Rogg, Kommandant Robert Sigg und Schriftführer Johannes Bauer. Auf dem Bild fehlt der stellvertretende Kommandant Christian Vögerl. Foto: Fritz Settele

Obwohl wegen der Corona-Situation der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich war und Fortbildungen (außer Pflichtübungen) ausfielen, weist die Klosterbeurer Feuerwehr ein hohes Leistungsniveau auf. Dies bestätigten Bürgermeister Otto Göppel und Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel. Sie leiteten auch die Wahl, bei der Kommandant Robert Sigg im Amt bestätigt wurde und mit Christian Vögerl einen neuen Stellvertreter bekam. Außerdem wählte der Feuerwehrverein seinen Vorstand.

Aufgrund der Corona-Vorgaben traf sich die fünfköpfige Jugendgruppe, so Jugendwart Roland Huber, nur vier Mal zu Übungsabenden. Dank gesunkener Inzidenzwerte könne man nun wieder öfters zusammenkommen. Die Feuerwehr hofft, auch neue Jugendliche begrüßen zu können.

Der Feuerwehrverein hat 149 Mitglieder, was rund einem Drittel der örtlichen Bevölkerung entspricht. Vorsitzende Diana Schedl, die nun mit Sandra Scherf eine neue Stellvertreterin hat, präsentierte eine Liste von Veranstaltungen, die aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden konnten. Am härtesten traf den Verein, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 50. Geburtstags der ältesten Jugendfeuerwehr im Unterallgäu zum zweiten Mal abgesagt werden mussten. Schedl hofft, dass heuer wenigstens wieder ein Helferfest stattfinden kann. (fs)

