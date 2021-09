Babenhausen

vor 3 Min.

Steinmetze wettern gegen geplanten Bestattungswald bei Babenhausen

Im Gebiet am Kreuzlesberg bei Babenhausen soll ein Bestattungswald entstehen.

Plus Das Haus Fugger möchte einen Bestattungswald bei Babenhausen einrichten. Die Marktgemeinde ist offen für das Vorhaben, bekommt aber nun Gegenwind.

Von Sabrina Karrer

Der vom Haus Fugger geplante Bestattungswald nahe Babenhausen stößt auf Widerstand. Der Landesverband Bayerischer Steinmetze hat sich in einem Schreiben an die Marktgemeinde Babenhausen gewandt und klar gegen das Vorhaben ausgesprochen. Er sieht die Friedhofskultur durch Projekte wie dieses in Gefahr und rät Kommunen davon ab, sich "vor den Karren spannen zu lassen". Wie der Marktrat auf die Einwände reagiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen