Unsichere Autofahrt endet mit Auffahrunfall kurz vor Babenhausen

Ein Autofahrer meldete sich bei der Polizei, weil der Wagen vor ihm riskante Manöver auf der B300 fuhr. Kurz vor Babenhausen war die Fahrt zu Ende.

Über Notruf hat ein Autofahrer sich am Dienstag gegen 17.12 Uhr bei der Polizei gemeldet: Der Wagen vor ihm falle durch merkwürdige Fahrmanöver auf. Nach seinen Angaben sei der Fahrer extrem unsicher unterwegs und das Auto kam immer wieder in den Gegenverkehr. Zum Zeitpunkt der Mitteilung befand er sich auf der B300 Niederrieden in Fahrtrichtung Babenhausen.

Unsicherer Autofahrer in Babenhausen: Polizei sucht weitere Betroffene

In der Folge fuhren mehrere Streifenbesatzungen zu der benannten Örtlichkeit. Noch bevor sie eintrafen, endete die Fahrt, nachdem der Vorausfahrende in der Ortseinfahrt Babenhausen auf ein anderes Fahrzeug hinten auffuhr. Die Polizei Memmingen bittet nun darum, dass sich weitere Verkehrsteilnehmer melden, die durch die Fahrweise des Autofahrers gefährdet wurden. Es handelte sich dabei um einen blauen VW Up, der zwischen 17.05 und 17.23 Uhr auf der B300 zwischen Memmingen und Babenhausen unterwegs war. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0. (AZ)

