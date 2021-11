Brennendes Holz fiel aus dem Ofen: Feuerwehr muss Wohnung in Bellenberg löschen

In der Bellenberger Bahnhofstraße hat es am Donnerstag gebrannt. Eine Frau wurde verletzt. Inzwischen ist die Ursache klar.

In einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Bellenberg ist am Donnerstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge entstand der Brand beim Heizen eines Holzofens.

Einer 30-Jährigen fiel offenbar brennendes Holz aus dem Ofen. Dadurch wurden Streichhölzer, die dort lagen, entzündet. Die Frau warf die brennenden Gegenstände in eine Acryl-Badewanne. Dabei zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu. Das Feuer griff dann auf die Badewanne und schließlich das Gebäude über.

Brand in Bellenberg: Feuerwehren rücken aus

Als die Rettungskräfte und die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen auf den Notruf der Frau hin eintrafen, war schon viel Rauch zu sehen, der aus dem Dachgeschoss des Drei-Parteien-Hauses drang. Die Feuerwehren Bellenberg, Vöhringen und Au hatten den Brand zwar schnell unter Kontrolle. Dennoch ist die Dachgeschosswohnung nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf eine sechsstellige Summe. Durch das Löschwasser wurden außerdem auch die beiden darunter liegenden Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehren waren mit 43 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst versorgte die 30-jährige Frau. Die Polizei Illertissen hat Ermittlungen eingeleitet und wird die Staatsanwaltschaft über den Vorfall unterrichten. (AZ)