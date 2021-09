Getötete Frau in Bellenberg: Das ist über Täter und Opfer bekannt

Plus Ein 35-Jähriger soll eine 57 Jahre alte Frau getötet haben. Täter und Opfer waren nicht miteinander verwandt. In welcher Beziehung die beiden standen, ist noch unklar.

Nachdem eine Frau auf brutale Art und Weise ihr Leben verloren hat, sitzt der Schock in Bellenberg noch immer tief. Dass sich mitten in dem beschaulichen Wohngebiet ein Tötungsdelikt abgespielt haben soll, fällt schwer zu glauben. Etwas Erleichterung verspürt mancher angesichts der Tatsache, dass der mutmaßliche Täter bereits hinter Gittern sitzt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen weiter, noch sind einige Fragen offen.