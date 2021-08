Dietenheim-Regglisweiler

vor 8 Min.

Nach versuchter Tötung: Warum wurden die Bürger nicht früher informiert?

In dieser Asylunterkunft in Regglisweiler kam es zu einer Bluttat. Bürger machen sich nun Sorgen, ob von dem flüchtigen Täter nicht auch für sie eine Gefahr ausging.

Plus In einer Gemeinschaftsunterkunft in Regglisweiler wurde ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Ein Frau fragt sich, warum sie nicht vor dem Täter gewarnt wurde.

Von Franziska Wolfinger

Für Aufsehen sorgte diese Woche in dem beschaulichen 2000-Einwohner-Dorf Regglisweiler ein brutales Verbrechen. Ein 24-Jähriger soll einen 25-Jährigen mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt haben und ist anschließend geflohen. Ereignet hat sich das bereits in der Nacht zum Montag, informiert wurde die Bevölkerung von Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Dienstagnachmittag. Bürger fragen sich: Warum warnte uns niemand vor dem flüchtigen Täter?

