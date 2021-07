Schlange vor der Praxis: So ist die Stimmung nach der Panne bei Hausarzt Kröner

Plus Sie hätten wohl jedes Recht, wütend zu sein. Doch trotz stundenlangem Schlangestehen bleiben die Patienten des Pfuhler Hausarztes Kröner entspannt.

Wider Erwarten ist die Stimmung gut vor der Praxis des Pfuhler Hausarztes Christian Kröner. Der Mediziner, der mit seinem Engagement für Corona-Impfungen seit Monaten durch die Medien tingelt - erst vor Kurzem war er wieder im ZDF zu sehen - musste nun einen Fehler einräumen. Die Konsequenz: Möglicherweise sind Tausende Menschen, die in seiner Praxis geimpft wurden, nicht ausreichend geschützt. Betroffene stehen teils mehr als zwei Stunden an, um das überprüfen zu lassen. Doch sie verteidigen den Arzt.