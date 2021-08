Landkreis Neu-Ulm

17:25 Uhr

Zwei Tage, 54 Infektionen: Wo sich die Menschen im Kreis Neu-Ulm anstecken

Im Landkreis Neu-Ulm fallen wieder mehr Coronatests positiv aus. In zwei Tagen waren es mehr als 50 neue Fälle.

Plus Die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm nähert sich in großen Schritten der 50er-Schwelle. Es könnten damit bald wieder strengere Regeln gelten. Wo stecken sie die Menschen an?

Von Franziska Wolfinger

Kaum neigt sich der Sommer dem Ende zu, steigen auch die Corona-Inzidenzen wieder. Der Landkreis Neu-Ulm bildet da keine Ausnahme. In den vergangenen zwei Tagen wurden besonders viele Menschen positiv getestet. Doch woher kommen die vielen Neuinfektionen?

