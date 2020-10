vor 52 Min.

Corona wirbelt Festival weiter durcheinander

Programmänderungen bei den „Stars von morgen“ in Illertissen

Die aktuelle Corona-Lage in Europa wirbelt das Musikfestival des Freundeskreises Kultur im Schloss Illertissen weiter durcheinander. Weil einige Künstler aus dem Ausland nicht anreisen können, haben sich Veränderungen im Programm der Reihe „Junge Künstler - Stars von morgen“ ergeben, die vom 10. bis 25. Oktober stattfindet.

Organisator Fritz Unglert: „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Festival durchführen können, für unsere treuen Besucher, die immer zu den Konzerten kommen. Allerdings stellt uns die Corona-Problematik vor große Herausforderungen, denn nicht alle Künstler aus dem Ausland können wegen der aktuellen Infektionslage nach Illertissen anreisen.“

Zum Eröffnungskonzert am Samstag, 10. Oktober, könne das Ensemble Esperanza aus dem österreichischen Vorarlberg deshalb nicht kommen. „Aber es wird ein kleines Streicherensemble, das Quintett Esperanza, da sein“, so Unglert. Mit dem jungen Pianisten Dmytro Choni und einer weiteren jungen Pianistin, Hanna Shybayeva, spielen sie von Ludwig van Beethoven die Klavierkonzerte Nr. 1 und Nr. 3. Am 18. Oktober gibt es den Abend mit Fagott und Klavier. Fagottistin Maria Rielo Blanco, die derzeit in Spanien arbeitet, kann ebenfalls nicht anreisen. Kurzfristig wurde deshalb Nachwuchsfagottist Theo Plath, 3. Preisträger beim letztjährigen ARD-Musikwettbewerb in München, engagiert. Mit der Pianistin Betty Lee spielt er unter anderem Werke von W. A. Mozart, J. S. Bach und C. Saint-Saens.

Wie berichtet, hatten auch die Regensburger Domspatzen bereits ihren Auftritt in Illertissen wegen Corona absagen müssen. Stattdessen spielen Cellist Maximilian Hornung, Sarah Christian, Violine, sowie Wen Xiao Zheng, Viola, am 24. Oktober in der Kollegs-Halle. Die Konzerte am 11. und 25. Oktober sind ausverkauft, ebenso beide Gala-Konzerte mit Xavier de Maistre am 17. Oktober. (az/rjk)

Informationen und Kartenverkauf: Fritz Unglert, Telefon 07303/ 7257 oder email: fritz.unglert@gmx.de

