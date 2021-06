Unfall auf der A7: Sattelzug prallt gegen Pannen-Lkw

Auf der A7 bei Dettingen an der Iller hat es am Freitag gekracht: Zwei Sattelzüge wurden beschädigt.

Zwei Sattelzüge sind in einen Unfall verwickelt gewesen, der sich am Freitagmittag auf der A7 in Fahrtrichtung Süden kurz nach der Anschlussstelle Dettingen ereignet hat. Einer der Lastwagen hatte zuvor einen technischen Defekt, weswegen er ordnungsgemäß abgesichert auf dem Seitenstreifen stand. Ein nachfolgendes Sattelgespann kam zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Pannen-Lkw. Durch den Streifzusammenstoß wurde die Beifahrertür des Unfallverursachers vom Fahrzeug gerissen. Verletzt wurde niemand.

30.000 Euro Schaden durch Unfall auf der A7 bei Dettingen

Es entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Der für die Kollision verantwortliche Fahrer wurde noch vor Ort verwarnt. Die Feuerwehr Erolzheim und die Autobahnmeisterei Memmingen waren für die Absicherung und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Wegen des Trümmerfelds sperrten sie den rechten Fahrstreifen.

Aufgrund jüngster Ereignisse weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass Unfallbeteiligte schnellstmöglich eine Warnweste anziehen, die Gefahrenstelle ordnungsgemäß absichern und - wenn möglich - das Fahrzeug verlassen müssen, um dann Schutz hinter einer Leitplanke zu suchen. (AZ)

Lesen Sie auch: