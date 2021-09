Einbrecher im Dietenheimer Kindergarten

Unbekannte haben eine Scheibe eingeschlagen und die Räume des Kindergartens in Dietenheim durchsucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere Einbrüche haben die Polizei Ulm am Wochenende beschäftigt, darunter ein Einbruch in einen Kindergarten in Dietenheim. Nach Angaben der Polizei wurde der Vorfall am Sonntagabend bemerkt. Unbekannte hatten eine Scheibe im Promenadeweg eingeschlagen und die Räume des Kindergartens durchsucht. Ob sie Beute machten, müssen die Verantwortlichen noch feststellen. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen, Hinweistelefon: 0731/1880. (AZ)