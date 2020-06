vor 35 Min.

Fettexplosion in Weißenhorner Wohnung

Mann will Pommes zubereiten – und bringt sich in Gefahr

Weil er heißes Öl in einem Kochtopf „abkühlen“ wollte, hat sich ein 21-Jähriger am Freitag gegen 21 Uhr in einem Wohnhaus an der Spitzwegstraße in Weißenhorn in Lebensgefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann Pommes zubereiten. Als das Öl im Topf zu heiß wurde, schüttete er kaltes Wasser hinzu. Das führte unmittelbar zu einer Fettexplosion und einer Stichflamme, die sich rasend schnell in der gesamten Wohnung ausbreitete.

Durch den lauten Knall der Explosion wurden die Bewohner der anderen Doppelhaushälfte „hellhörig“, wie die Polizei schreibt. Sie verließen die Wohnung; sofort wurde ein Notruf abgesetzt. Die schnell eintreffende Feuerwehr löschte den entstehenden Brand und lüftete das Haus. Der 21-Jährige erlitt leichte Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst in die Weißenhorner Stiftungsklinik gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde „durch das Kochexperiment der offene Wohn- und Esszimmerbereich der Wohnung vollständig verrußt“. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

In diesem Zusammenhang warnt die Feuerwehr erneut dringend davor, heißes oder brennendes Fett mit Wasser löschen zu wollen. Selbst eine kleine Menge Wasser verdampft schlagartig, weil brennendes Fett bereits mehrere Hundert Grad heiß ist – und damit wesentlich heißer als kochendes Wasser ist. Deshalb spricht man von einer Explosion. Die schlagartig verdampfenden Wassertropfen reißen große Mengen brennendes Öl oder Fett mit sich, wodurch eine meterhohe Stichflamme entsteht. Dies demonstrieren Feuerwehren immer wieder bei Schauübungen. Einziges Mittel, einen Fettbrand zu löschen, ist es, den Topf oder die Pfanne mit dem brennenden oder zu heiß gewordenen Öl mit einem Topfdeckel zu bedecken. So wird dem Feuer der Sauerstoff entzogen: Es erstickt. Man muss sich nur trauen, das brennende Fett sofort mit einem ausreichend großen Deckel zu bedecken. (wis)

