12:00 Uhr

Feuerwehren brauchen mehr Helfer

Bei der Dienstversammlung der Kommandanten aus dem Landkreis Neu-Ulm in Weißenhorn gibt es Lob – aber auch Kritik an den Strukturen.

Von Angela Häusler

Neun Einsätze pro Tag verbuchten die Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2017. „Ein beachtliches Pensum“, so Kreisbrandrat Bernhard Schmidt bei der Dienstversammlung der Kommandanten des Kreisfeuerwehrverbands Neu-Ulm in der Weißenhorner Stadthalle. Dort zeigte sich, dass Personalmangel und das Ringen um neue Mitglieder den Feuerwehren zu schaffen macht.

Aktuell gibt es im Kreis 3455 Feuerwehrleute. Das sind nicht weniger als im Vorjahr, aber Schmidt geht von einer Verschärfung des Problems aus. Denn es gebe immer weniger Anwärter und viele Aktive höheren Alters. Mehr Jugendarbeit, ein höherer Frauenanteil und mehr Quereinsteiger sollen die Situation verbessern, sagte Schmidt.

23 Menschen haben die Feuerwehrleute im Landkreis bei ihren Einsätzen im vergangenen Jahr geholfen. Genauso viele andere Personen konnten die Helfer nicht mehr retten. Insgesamt seien die Einsatzzahlen 2017 im Vergleich zum Vorjahr gesunken, berichtete Schmidt: Es waren insgesamt 3242. Die Wehren bekämpften aber mehr Brände, nämlich 250. Zudem leisteten die Helfer 1157-mal technische Hilfe, indem sie etwa zu Verkehrsunfällen ausrückten oder Ölspuren beseitigten. Zu den größten Einsätzen gehörte die Bergung des Ausflugsschiffs MS Donau mit rund 100 Einsatzkräften und die Notlandung einer Cessna bei Illertissen.

Seit vier Jahren in Folge steigt die Zahl der Fehlalarme, insgesamt um 24 Prozent. Das liege vor allem an Brand- und Rauchmeldern, so der Kreisbrandrat. Dass die Zahl der verletzten Feuerwehrleute auf 15 anstieg – im Vorjahr war es nur einer – zeige, dass der Dienst auch Gefahren birgt. Die Bürger im Kreis können sich sicher fühlen, das sei aber „keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Zustand, der erarbeitet werden muss“, sagte Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger. Um die Tätigkeit in den Feuerwehren attraktiver zu machen, brauche es mehr Unterstützung von Bund und Ländern, forderte er, etwa in Form von Steuererleichterungen. Denn „die Tagalarmsicherheit ist nicht mehr zu gewährleisten“. Der Kreis werde das freiwillige Engagement bald mit einer neu eingeführten Ehrenamtskarte belohnen.

Ihre Anerkennung sprach Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU) aus. Kommandanten und Einsatzleitern komme bei ihren Einsätzen „enorme Verantwortung“ zu. Der Freistaat investiere in die Ausrüstung der Feuerwehren und in die Ausbildung. Die Feuerwehren zu unterstützen, liege im ureigenen Interesse auch der Kommunen, sagte Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt. Sie attraktiver zu machen sei dringend nötig, „sonst kriegen wir ein großes Problem“.

Der Kreisfeuerwehrverband Neu-Ulm ehrte Armin Egger aus Ritzisried für 24 Jahre als Kommandant mit der Verbands-Ehrennadel. Für seine Verdienste als Jugendwart in Nordholz erhielt Franz Schrapp die silberne Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern. (ahoi)

