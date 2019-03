23.03.2019

Fotovoltaik: Illertissen erstellt Konzept

Standorte für Anlagen werden überprüft

An der Autobahn A7 unmittelbar vor Illertissen könnten in Zukunft Fotovoltaikanlagen statt Felder und Wiesen das Landschaftsbild prägen – zumindest wollen das zwei Grundstückseigentümer. Denn diese planen auf ihren Arealen sogenannte Fotovoltaik-Freiflächenanlagen zu errichten und haben deswegen einen Bauvorbescheidsantrag eingereicht. Dieser wurde nun in der Sitzung des Bauausschusses in Illertissen genauer unter die Lupe genommen.

Die Fotovoltaik-Anlage soll sich über eine Fläche von rund 2,75 Hektar erstrecken. Insgesamt soll es sich um mehr als 5800 aufgeständerte Module handeln, wie aus der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. Das heißt, die PV-Module stünden völlig frei und wahrscheinlich in Reihen gegliedert. Allerdings gab es 2012 schon einmal Pläne für eine Freiflächen-Anlage, die sogar als Bürgeranlage vorgesehen war und 6,07 Hektar groß werden sollte. Damals wurde das Vorhaben abgelehnt. Nun wurde das Thema – vor allem wegen des Ausbaus regenerativer Energie – erneut angegangen. Ein Vorteil wäre, dass die Anlagen durch eine Einspeisevergütung gefördert werden würden.

Der dritte Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) befürwortete die Idee, die Flächen sinnvoll zu nutzen. „Man sollte ein Zeichen setzen, dass die Stadt Illertissen ihre Hausaufgaben macht“, sagte er in Bezug auf die erneuerbaren Energien. Ansgar Bauer von den Freien Wählern hingegen bemängelte, dass dadurch landwirtschaftliche Flächen verloren gingen. Seiner Meinung nach ein Unding. SPD-Rat Andreas Fleischer war anderer Ansicht: „PV-Anlagen sind wichtig. Wir versiegeln keine Flächen.“ Und auch CSU-Rat Dietmar Haas bezeichnete sich als „Freund von PV-Anlagen“. Dennoch: Genehmigt wurde der Antrag der beiden privaten Grundstücksbesitzer nicht. Allerdings wird nun ein neues Konzept erstellt. Und darin wird dann aufgelistet, welche Flächen im Stadtgebiet für potenzielle PV-Freiflächenanlagen zur Verfügung stehen könnten. Nur so könnte einheitlich und fair bei mehreren Antragstellern vorgegangen werden, waren sich die Räte am Ende einig. (feema)

Themen Folgen