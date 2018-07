vor 35 Min.

Geige und Klavier im Duo in Illertissen

Konzertabend mit Timo Handschuh

Der Freundeskreis Kultur im Schloss will vor der Sommerpause noch mit einem besonderen Konzert im Barocksaal in Illertissen erfreuen. Am Samstag, 28. Juli, stellt Timo Handschuh, Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Ulm, zwei junge Künstler vor: Das Duo Christiana Liberis (Violine) und Michael Hey (Klavier). Der Konzertabend beginnt um 19 Uhr.

Christiana Liberis wuchs in Italien auf. Sie hat neben italienischen auch griechische und polnische Wurzeln. In der Klassik ist sie ebenso zu Hause wie in der Moderne oder im Pop. So tritt sie in New York mit namhaften Größen wie Beyoncé auf und ist in großen Häusern wie der Carnegie Hall zu hören. Michael Hey stammt aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Er studierte an der Juilliard School in New York. Dabei absolvierte er seinen Bachelor of Music und Master of Music in Orgelperformance. Derzeit ist er Organist und stellvertretender Musikdirektor an der größten amerikanischen Kathedrale Saint Patricks in New York. Unter anderen tritt er mit Christiana Liberis im Duo mit Violine und Klavier oder Orgel auf. Timo Handschuh hat die beiden in New York kennengelernt und wird ihr Konzert im Barocksaal in Illertissen moderieren.

Auf dem Programm stehen Fritz Kreislers „Tambourin Chinois“ sowie ein Präludium und ein Allegro von César Franck. Danach ist die Violin-Sonate Nummer 3 in d-Moll von Johannes Brahms zu hören.

Das Konzert im Barocksaal ist bereits ausverkauft. (lor)

