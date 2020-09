vor 2 Min.

Gewerkschaft wählt neue Führung

IG Metall plant Aktionswoche

Die Delegierten der IG Metall Neu-Ulm-Günzburg haben ihre Geschäftsführung neu gewählt und bestätigt. Sie repräsentieren nach Gewerkschaftsangaben rund 7300 Mitglieder aus über 50 Betrieben in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Günter Frey, 1. Bevollmächtigter und Kassierer, wurde zum dritten Mal in Folge gewählt und erhielt 86 Prozent Zustimmung. Peter Hübler, 2. Ehrenamtlicher Bevollmächtigter wurde für seine dritte Amtszeit ebenfalls mit 86 Prozent gewählt.

Die elf ehrenamtlichen Ortsvorstände, welche zusammen mit den beiden Bevollmächtigten die Geschäftsstelle in den nächsten vier Jahren leiten werden, erhielten zwischen 78 und 92 Prozent Zustimmung und wurden ebenfalls alle wiedergewählt, so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Zu den elf Beisitzern des Ortsvorstandes zählen Karin Betz (Oetinger Weißenhorn), Richard Cramer (Evoqua Günzburg), Harald Egerer (Wieland Werke Vöhringen), Robert Rainer Grocholl, (Bosch Rexroth Elchingen), Horst Hofer (SFB Group Babenhausen), Margit Messerschmitt (Wanzl Leipheim), Dieter Mick (Sapa Bellenberg), Ulrike Rieber (Lingl Anlagenbau Krumbach), Frank Stegmaier (Kögel Trailer Burtenbach), Dietmar Winkler (BWF Group), Jürgen Zwatschek (Daimler Niederlassung Neu-Ulm).

Günter Frey bedankte sich bei den Delegierten, von denen mehr als 50 Prozent erstmals dieses Mandat innehaben, für den großen Ver-trauensbeweis an die Leitung der Geschäftsstelle. Er war sich mit dem Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Johann Horn, in der Bewertung der aktuellen Lage einig, dass die Unternehmen, oftmals unter dem Vorwand, die Corona-Pandemie habe die betriebliche Situation verschlechtert, die tariflichen und betrieblichen Standards für die Beschäftigten zu ihren Gunsten verschlechtern wollen. „Gemeinsames Handeln für Arbeitsplätze und Gute Bedingungen steht für die IG Metall Bayern ab sofort im Vordergrund“, so der Bezirksleiter an die Delegierten.

Im Oktober 2020 startet die Gewerkschaft auch in der Region eine Aktionswoche, um sichtbar zu machen, dass die Beschäftigten nicht die Verlierer der Krise sein dürfen. Günter Frey kündigte an, dass sich die Aktiven seiner Organisation darüber hinaus intensiv mit der Durchsetzung einer Vier-Tage- Woche beschäftigen werden. „Arbeitszeitverkürzung sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze – dies ist in der aktuellen Krise wichtiger denn je“, so seine Stellungnahme an die Delegierten. (az)

